Allegri scherza con Vieri | Se avessi avuto te in panchina ti avrei schierato subito

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina Le parole di Allegri. Sulla posizione della Fiorentina sul rigore vuole commentare? «No, posso solo dire che la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo preso un gol che potevamo anche forse evitare. Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo e poi c’è stato anche una cross in cui Leao poteva segnare. Poi dopo il gol subito c’è stata una bella reazione e abbiamo cercato la vittoria. Non era semplice e siamo contenti». Leao da prima punta? «Nel secondo tempo era più libero di andare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri scherza con Vieri: «Se avessi avuto te in panchina ti avrei schierato subito»

