Allegri | Ho detto io a Leao di calciare il rigore Infortuni? Possono recuperare Loftus e Nkunku

Max dopo la vittoria con la Fiorentina: "Nessun messaggio al campionato, mancano ancora tanti punti per il nostro obiettivo. La squadra ha cercato la vittoria fino alla fine, non era semplice". Venerdì a San Siro arriva il Pisa, solo due i possibili rientri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri: "Ho detto io a Leao di calciare il rigore. Infortuni? Possono recuperare Loftus e Nkunku"

News recenti che potrebbero piacerti

Allegri torna a parlare dello 0-0 con la Juve Ecco cosa ha detto - facebook.com Vai su Facebook

"Il #Milan lavora allo Scudetto, che ci ha detto #Allegri. #Pulisic e #Leao...": #Fofana a ruota libera - X Vai su X

Milan, Allegri: “Buona prestazione. Rigore? Ho detto io a Leao di tirare” - Le parole di Massimiliano Allegri al termine della sfida di campionato della settima giornata tra il suo Milan e la Fiorentina ... Da gianlucadimarzio.com

Cassano: “Allegri ha detto una bugia. Ve lo dico io che non ho bisogno di guadagnare perché ce li ho” - Antonio Cassano controcorrente su Massimiliano Allegri e sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri sul Napoli: "Ha detto una bugia ... Come scrive fanpage.it

Pagina 1 | Allegri, Udinese-Milan alla Luis Enrique: "Lui è bravo, io... La giacca? Non volevo strapparla" - L'Udinese ha fatto 7 punti, è una squadra fisica e con buoni valori tecnici. Da tuttosport.com