Allegri | Ho detto io a Leao di calciare il rigore Infortuni? Possono recuperare Loftus e Nkunku

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max dopo la vittoria con la Fiorentina: "Nessun messaggio al campionato, mancano ancora tanti punti per il nostro obiettivo. La squadra ha cercato la vittoria fino alla fine, non era semplice". Venerdì a San Siro arriva il Pisa, solo due i possibili rientri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Ho detto io a Leao di calciare il rigore. Infortuni? Possono recuperare Loftus e Nkunku"

