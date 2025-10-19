All’asta le case affittate del complesso tra la vie Bottini e dei Frassini | 18 famiglie a rischio

LEGNANO, 19 ottobre 2025 - Diciotto appartamenti in vendita nel comparto immobiliare t ra via dei Frassini e via Bottini, attualmente affittati e tutti finiti nell’asta giudiziaria fissata per il 4 novembre - con offerta minima tra i 66mila e i 154mila euro a seconda della metratura - effetto del pignoramento disposto dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di una società immobiliare che attualmente ne detiene la proprietà. La procedura giudiziaria si è resa necessaria ai sensi della legge sulle espropriazioni che, come riformata dall’ex ministro Cartabia, ha il compito di tutelare i creditori della società ma mette ora a rischio il futuro delle famiglie che abitano questi stessi appartamenti e che potrebbero anche essere costrette a “ripagare” una parte dell’immobile per continuare ad abitarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

