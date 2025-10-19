Allarme povertà in Campania | la Lista Fico lancia il Reddito di Dignità

Napoli, 19 ott. — «Mentre qualcuno perde tempo a seminare zizzanie per ostacolare il lavoro del campo progressista, i numeri dicono altro: la Campania è tra i territori Ue più esposti al rischio povertà (43,5%). È qui che si decide il futuro del Paese. Non accetteremo che lavoro, salari e welfare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

