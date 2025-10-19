Allarme ladri cittadini creano chat Telegram per sventare i furti

ANCONA – Furti e movimenti sospetti nel quartiere, i residenti alzano le antenne e si organizzato sui social. Creato un gruppo Telegram per segnalare ogni informazione utile a sventare i colpi in casa. Da qualche giorno si è diffuso un tam tam nel quartiere di Passo Varano per l'allarme ladri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

