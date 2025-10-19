Allarme femminicidi | 44 dall’inizio dell’anno Ma i delitti sono in calo

In calo i femminicidi nei primi nove mesi del 2025. A quanto emerge dal report di ottobre della direzione centrale della Polizia criminale, diffuso dal Viminale, in particolare, gli omicidi commessi tra il primo gennaio e il 30 settembre di quest'anno dal partner o da un ex partner scendono a 53 (-4%) rispetto ai 55 dello stesso periodo del 2024, mentre le relative vittime di genere femminile da 48 passano a 44 (-8%). In calo anche i delitti commessi in ambito familiare affettivo, sia nel numero di eventi dai 122 dei primi 9 mesi del 2024 scendono a 98 (-20%) - sia nel numero delle vittime di genere femminile, che da 79 passano a 60 (-24%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

