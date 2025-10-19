All' Ancona bastano 20 minuti Unipomezia al tappeto Ma pesano due infortuni e il rosso a Gelonese

ANCONA - Bastano venti minuti all’Ancona per evadere la pratica UniPomezia. La partenza sprint dei biancorossi è sufficiente per inanellare il settimo risultato utile consecutivo, allungare ulteriormente l’inviolabilità della porta difesa da Salvati (ultimo gol subito a metà del secondo tempo del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

