Alla New Balance Arena ore 18 Atalanta c’è la trappola Lazio Juric | Non firmo per un pareggio
Arriva la Lazio questo pomeriggio alle 18 alla New Balance Arena di Bergamo ad aprire un ciclo di sette partite in ventidue giorni per l’ Atalanta, impegnata poi mercoledì in Champions, sempre in casa, contro lo Slavia Praga. "E questo ciclo di sette partite ci dirà tanto su dove possiamo andare in questa stagione", spiega Ivan Juric che oggi vuole una vittoria casalinga ("Alla vigilia non firmo per il pari") per tenere la sua squadra in corsa per le prime quattro posizioni. Nerazzurri galvanizzati dal bagno di folla di venerdì sera, con quasi diecimila tifosi bergamaschi radunati all’esterno dello stadio per la grande festa per i 118 anni della Dea culminata con l’inaugurazione della statua in marmo riproduttiva dell’Europa League vinta a Dublino il 22 maggio 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
I NOSTRI AVVERSARI DI DOMANI ? Atalanta Bergamasca Calcio – nodo attacco contro la Lazio Per la gara di domenica 19 ottobre, ore 18, alla New Balance Arena, Juric ritrova tanti uomini ma resta un grande dubbio davanti: chi guiderà l’attacco? F - facebook.com Vai su Facebook
Il rientro di De Ketelaere e del centravanti regala abbondanza di scelte in attacco al tecnico nerazzurro per la gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. Tornano Zalewski e de Roon - X Vai su X
Alla New Balance Arena (ore 18). Atalanta, c’è la trappola Lazio. Juric: "Non firmo per un pareggio» - Arriva la Lazio questo pomeriggio alle 18 alla New Balance Arena di Bergamo ad aprire un ciclo di sette partite in ventidue giorni per l’ Atalanta, impegnata poi mercoledì in Champions, sempre in casa ... Segnala msn.com
Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Oggi, domenica 19 ottobre, alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta ospita la Lazio – in diretta tv e streaming – nella settima giornata di campionato. Segnala msn.com
Probabili formazioni Atalanta Lazio, come si muoverà Maurizio Sarri? - Lazio: Sarri in emergenza, Juric ritrova pedine chiave Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18. Scrive lazionews24.com