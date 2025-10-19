Alla Federico II si parla di musica e social media con Andrea Settembre vincitore di Sanremo Giovani
Digital Music Forum: alla Federico II martedì 21 ottobre dalle 11, per l’edizione 2025, si parla di musica e social media: come il digitale ridefinisce artisti, pubblico e fanbase. Interviene anche Andrea Settembre, vincitore di Sanremo Giovani 2025. La manifestazione è alla sua 11° edizione. Dal 2014, infatti, il Digital Music Forum trova a Napoli la cornice ideale per il dialogo tra industria musicale, istituzioni e mondo accademico. Promosso dall’avvocato Ferdinando Tozzi, esperto di diritto d’autore, dal professore Lello Savonardo, coordinatore dell’Osservatorio Giovani, e da Enzo Mazza, presidente della FIMI, il Forum rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale dedicato all’innovazione culturale e alle nuove forme di creatività digitale che stanno trasformando il panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
