Alla Biennale di Venezia Chiara Camoni al top Porta alto il nome di Fermo

Fermo celebra con grande orgoglio la nomina dell’artista Chiara Camoni a rappresentare l’Italia alla Biennale di Venezia 2026, con il progetto ’Con te con tutto’, presentato da Cecilia Canziani e selezionato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Fermo vanta con emozione un legame speciale con l’artista: Chiara Camoni è stata infatti vincitrice del Piano per l’Arte Contemporanea 2022-23 con il progetto ‘Erbacce e fonti. Succhi d’erbe. Spiritelli’, curato da Matilde Galletti. L’installazione, frutto di un periodo di residenza artistica e di un intenso lavoro partecipato con la cittadinanza, è oggi parte integrante della Pinacoteca Civica di Palazzo dei Priori, arricchendo in modo significativo il patrimonio artistico contemporaneo della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla Biennale di Venezia. Chiara Camoni al top. Porta alto il nome di Fermo

