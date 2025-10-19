Alice nella Città 2025 | flash mob di Footloose nel cuore di Roma con Elisa del Genio protagonista

Oggi nel corso degli eventi del Fuori Sala della kermesse capitolina è in programma un'imperdibile esibizione live per le vie della città. Oggi il centro di Roma si trasformerà in una enorme pista da ballo per un flash mob ispirato all'energia di Footloose. L'appuntamento è alle 16.30 all'interno del Fuori Sala di Alice nella Città. Sarà un pomeriggio all'insegna di musica, danza e partecipazione collettiva nel cuore della Festa del Cinema di Roma e della sezione autonoma e parallela Alice nella Città. Il flash mob ispirato a Footloose Per l'occasione, cinquanta ballerini daranno vita ad una coreografia travolgente che si snoderà tra Largo Goldoni, via Condotti e via del Babuino, guidato dall'attrice Elisa del Genio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

