Alex Himel, a capo della Realtà Aumentata e dei Wearable di Meta, ci svela in esclusiva i segreti dietro gli occhiali smart creati con EssilorLuxottica. E anticipa: “Il prototipo Orion sta per diventare realtà”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Alex Himel (Meta): “Indosseremo l’IA attraverso gli occhiali per i prossimi vent’anni”