Alessia Orro direttrice d’orchestra | il Fenerbahce travolge lo Yollari la palleggiatrice esalta tutte le compagne

Nuova prestazione sopra le righe da parte di Alessia Orro: dopo aver trascinato il Fenerbahce Istanbul alla conquista della Supercoppa Italiana (rimonta da 0-2 contro il VakifBank di Giovanni Guidetti) e dopo aver esordito in maniera brillante in campionato, la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali è risultata impattante anche in occasione della seconda giornata della Sultanlar Ligi. La palleggiatrice ha diretto brillantemente le gialloblù di fronte ai 2.600 spettatori presenti sugli spalti del Burhan Felek Saloni della metropoli anatolica, dove le gialloblù hanno travolto l’emergente Turk Hava Yollari con un perentorio 3-0 (25-15; 25-16; 25-12). 🔗 Leggi su Oasport.it

