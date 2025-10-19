Alessandro Tomasi X Factor | Ecco Chi E’ Il Giovane Cantante!

Scopri la storia di Alessandro Tomasi, il giovane talento veneto che sta emozionando giudici e pubblico con interpretazioni intense e autentiche. Ha 16 anni, viene dalla provincia di Venezia – forse da Marcon – e sta conquistando tutta Italia grazie alla sua voce che vibra di emozione e verità. Si chiama Alessandro Tomasi, ed è uno dei nomi più chiacchierati dell’edizione 2025 di X Factor. Un talento giovane ma già completo, capace di trasformare ogni nota in pelle d’oca. Il suo debutto sul palco del talent show è stato tutt’altro che timido: accompagnandosi al pianoforte, ha scelto un brano potente e nostalgico come “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

