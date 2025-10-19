Alcaraz fa il gesto del Rolex al fianco di Sinner | anche Jannik se ne ricorda sono soldi pesanti

Durante la premiazione della finale del Six Kings Slam vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, c'è stato un momento particolare: a un certo punto, lo spagnolo si è ricordato di qualcosa da fare, imitato subito anche dal campione azzurro. Il Rolex Daytona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Six Kings Slam, Carlos Alcaraz omaggia Cristiano Ronaldo: il gesto prima della semifinale Vai su Facebook

Six Kings Slam, Carlos #Alcaraz omaggia Cristiano #Ronaldo: il gesto prima della semifinale - X Vai su X

Alcaraz fa il gesto del Rolex al fianco di Sinner: anche Jannik se ne ricorda, sono soldi pesanti - Durante la premiazione della finale del Six Kings Slam vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, c'è stato un momento particolare: a un certo punto, lo ... Da fanpage.it

Sinner, la "profezia" del brand Rolex prima della vittoria a Wimbledon: cosa è successo - Uno spot che sembra anticipare la realtà, quello della Rolex andato in onda su Sky durante la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Londra. ilmessaggero.it scrive

Alcaraz e Kate Middleton a Wimbledon 2025, il gesto che ha fatto impazzire gli inglesi - Tuttavia, il suo comportamento dopo la sconfitta ha lasciato il segno nel Regno Unito. Segnala corrieredellosport.it