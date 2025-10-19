Al volante ubriaco nel cuore della notte ritiro di patente e denuncia per un 30enne

Viene fermato dai Carabinieri nel cuore della notte al volante della sua auto, ubriaco.È successo intorno alle 2.45 della notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 a Pradamano. Nell'ambito di alcuni controlli sulla circolazione stradale, i Carabinieri del NORM di Palmanova hanno fermato un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondisci con queste news

Ancona, ubriaco al volante non si ferma all’Alt della Polizia: nei guai 30enne - X Vai su X

La Volante della Polizia è intervenuta in via Dalmazia su richiesta di un cittadino che ha chiamato il 112. L'uomo era in evidente stato confusionale Vai su Facebook

Ciclista di 25 anni investito e ucciso. Al volante dell’auto coetaneo ubriaco - Truccazzano, la tragedia alle 2,30 di notte, il conducente è fuggito poi è tornato indietro: "Non l’ho visto" . Scrive msn.com

Ubriaco al volante, patente ritirata - Sorpreso al volante dopo troppi drink, uno studente universitario si è visto ritirare la patente. Secondo ilrestodelcarlino.it

Ubriaco su una Lamborghini, inseguimento coi Carabinieri dopo l’alt - Inseguimento notturno: un 36enne ubriaco alla guida di una Lamborghini Huracán Evo ignora l’alt dei Carabinieri e semina il panico. Da virgilio.it