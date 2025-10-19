Al Vittoriano una nuova mostra sugli esuli istriani dalmati e giuliani | ecco cosa prevede il progetto Medif
A ottant’anni di distanza dall’esodo giuliano-dalmata, il Vittoriano apre le porte al progetto Medif (Mostra esuli dalmati giuliano istriani). Per la prima volta, la storia dell’esodo dalla Frontiera Adriatica avrà uno spazio nella casa della Patria italiana, un’occasione per riflettere sulla memoria e il patrimonio culturale delle comunità esuli. Promossa dalla Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, l’inaugurazione è in programma il 24 ottobre, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli. L’allestimento di Medif sarà nella Sala del Grottone ed è pensato per portare i visitatori con gli occhi e il cuore dentro la storia personale e collettiva delle 350 mila persone costrette a lasciare la propria terra all’improvviso, per potere restare italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
