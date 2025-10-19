Nel ricordo della figura di Antonio Colazzo, attivista antimperialista recentemente scomparso, Osimo ha lanciato un’iniziativa di solidarietà per la popolazione civile di Gaza, con una raccolta fondi in favore dell’associazione Sumud. Grazie alla sensibilità e alla generosità degli esercenti del centro storico, è andato in scena venerdì scorso l’aperitivo solidale per la Palestina. Al microfono l’intervento del presidente di Sumud, l’osimano-palestinese Ammar Amadneh, che ha raccontato le iniziative in corso, e quelli dei militanti della ex ’Lupo’, che hanno ricordato le attività di Colazzo in supporto della Palestina e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via la raccolta fondi per Gaza. Polemiche per i graffiti pro Pal