Al via il Mercato mobile dell’artigianato tunisino ponte tra culture nel Mediterraneo

Lecceprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Lecce celebra il legame con le sue radici e il Mediterraneo con l’inaugurazione del Mercato mobile dellartigianato tunisino in piazza Mazzini. L’evento, che trasforma la piazza in una vetrina di saperi e tradizioni nordafricane, è stato ufficialmente aperto dalla sindaca di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

