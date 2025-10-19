Alla fine ha deciso di chiudere definitivamente e godersi la pensione. Arriva ad un epilogo inatteso la vicenda che ha visto coinvolto Giacomo Scavuzzo (nella foto), l’ultimo ambulante rimasto all’ormai ex- Mercato Coperto che dall’inizio della settimana è oggetto di importanti lavori di riqualificazione. Per 59 anni, ogni giorno, ha lavorato sotto la tettoia che verrà rimossa e non più riposizionata. Quando nei giorni scorsi è stato informato che quella passata sarebbe stata la sua ultima settimana in quel luogo il caso era balzato all’attenzione generale, segnalato da Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico "Vigevano Prima di tutto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Al trasferimento preferisce la pensione