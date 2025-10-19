Al Teatro Golden Edy Angelillo e Michele La Ginestra in La matematica dell’amore dal 23 ottobre al 2 novembre 2025
Dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 Edy Angelillo e Michele La Ginestra in La matematica dell’amore di Adriano Bennicelli regia Enrico Maria Lamanna una produzione Fondazione Sipario Toscana Onlus Una super coppia, collaudata sul palcoscenico, torna di nuovo insieme in un spettacolo dedicato all’amore. Dopo aver vissuto insieme l’esperienza di “Rugantino” gli artisti Edy Angelillo e Michele La Ginestra approdano al Teatro Golden con una nuova commedia diretta da Enrico Maria Lamanna “La matematica dell’amore”, di Adriano Bennicelli e prodotta da Fondazione Sipario Toscana Onlus, in scena dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 nello spazio culturale di via Taranto (quartiere San Giovanni) diretto da Andrea Maia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Qualche scatto rubato durante le prove per voi! Dopo il successo al Teatro Golden, il nostro spettacolo “Lui che bacia lei, che non bacia lui, che bacia lei” vi fa divertire anche a Milano, al Teatro Martinitt, fino a domenica 19! Vai su Facebook
Roma, teatro Golden, dal 23 ottobre al 2 novembre "La matematica dell'amore" Una super coppia, collaudata sul palcoscenico, torna di nuov ... https://agronline.it/cultura/roma-teatro-golden-dal-23-ottobre-al-2-novembre-la-matematica-dell-amore_45927?ck_ - X Vai su X
Al Teatro Golden Edy Angelillo e Michele La Ginestra in “La matematica dell’amore” dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 - Dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 Edy Angelillo e Michele La Ginestra in La matematica dell’amore di Adriano Bennicelli regia Enrico Maria Lamanna una ... Secondo romadailynews.it
Michele La Ginestra al Teatro Golden con una nuova opera d’amore - Dal 23 ottobre al 2 novembre 2025, Edy Angelillo e Michele La Ginestra vi aspettano al Teatro Golden di Roma con “La matematica dell’amore” di Adriano Bennicelli. Da radiowebitalia.it
Edy Angelillo e Paolo Triestino protagonisti nei teatri dell’Isola - Ancora grande teatro in tournèe nell'Isola con "Que Serà" di Roberta Skerl, una riflessione sul significato dell'amicizia, una commedia dolceamara su temi importanti e di stringente attualità, diretta ... Come scrive unionesarda.it