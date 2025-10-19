Al Teatro Golden Edy Angelillo e Michele La Ginestra in La matematica dell’amore dal 23 ottobre al 2 novembre 2025

Dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 Edy Angelillo e Michele La Ginestra in La matematica dell’amore di Adriano Bennicelli regia Enrico Maria Lamanna una produzione Fondazione Sipario Toscana Onlus Una super coppia, collaudata sul palcoscenico, torna di nuovo insieme in un spettacolo dedicato all’amore. Dopo aver vissuto insieme l’esperienza di “Rugantino” gli artisti Edy Angelillo e Michele La Ginestra approdano al Teatro Golden con una nuova commedia diretta da Enrico Maria Lamanna “La matematica dell’amore”, di Adriano Bennicelli e prodotta da Fondazione Sipario Toscana Onlus, in scena dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 nello spazio culturale di via Taranto (quartiere San Giovanni) diretto da Andrea Maia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

