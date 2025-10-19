Al Policlinico San Donato nasce il primo centro in Europa per la salute del cervello della donna
Il progetto si chiama 3D – Diagnosi precoce del Disturbo soggettivo di memoria nella Donna e rappresenta un’importante innovazione nella neurologia di genere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Screening gratuiti per la prevenzione dei tumori femminili Dal 22 al 30 ottobre 2025 IRCCS Policlinico San Donato Per sensibilizzazione e incoraggiare le donne a prendersi cura della propria salute attraverso controlli regolari e diagnosi precoci. Scopri - facebook.com Vai su Facebook
Al Policlinico San Donato nasce il primo centro in Europa per la salute del cervello della donna - Il progetto si chiama 3D – Diagnosi precoce del Disturbo soggettivo di memoria nella Donna e rappresenta un’importante innovazione nella neurologia di genere ... Lo riporta msn.com
Policlinico San Donato: nuova unità di Neurologia e Stroke Unit - L'Irccs Policlinico San Donato annuncia l'avvio della nuova Unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, diretta da Maria Salsone, per la cura delle ... Come scrive quotidiano.net
Al Policlinico San Donato il primo centro in Europa per il cervello delle donne - Sarà inaugurato domani, 1° ottobre, all'Irccs Policlinico San Donato alle porte del capoluogo lombardo il Brain Health Service (Bhs) per la prevenzione ... adnkronos.com scrive