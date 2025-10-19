Al PalaRuggi dilaga 78-100 la Luiss Roma imbattuta e troppo forte al momento per la squadra di Galetti | non bastano i 21 punti di Kucan Virtus Imola è notte fonda | quarto ko di fila
VIRTUS 78 LUISS ROMA 100 VIRTUS: Baldi 11, Errede 4, Kucan 21, Tambwe 3, Melchiorri 6, Santandrea ne, Metsla 2, Cosma ne, Sanviti, Pollini 14, Boev 13. All.: Galetti. LUISS ROMA: Jovovic 7, Fernandez 20, Casella12, Fallucca 14, Pasqualin 11, Sylla 11, Atamah 4, Cucci 12, Salvioni 9, Graziano. All.: Righetti. Arbitri: Yang Yao, Cieri e Castellaneta. Note. Parziali: 17-31, 35-53, 61-77. Tiri da 3: Imola 516, Roma 1424. Tiri da 2: Imola 1541, Roma 1933. Tiri liberi: Imola 1526, Roma 1622. Rimbalzi: Imola 27, Roma 36. Quarta sconfitta consecutiva per la Virtus, che al PalaRuggi può ben poco contro una Luiss imbattuta e destinata a recitare un ruolo da assoluta protagonista in questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
