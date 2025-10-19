Al Mercato delle Erbe il pesce raddoppia ma resta anche la formula della ristorazione in pescheria

Il pesce in piazza delle Erbe raddoppia nei locali di “Acquolina pescheria e cucina”: nelle prime due settimane di novembre, aprirà un negozio specializzato in vendita di pesce fresco, la "Pescheria Romboli" di Luca Romboli. "Mio padre lavora da 40 anni nel pesce - spiega Luca - abbiamo un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Padova, blitz tra i banchi di piazza delle Erbe: sequestrati 70 chili di funghi senza certificazione Controlli a sorpresa dell’Usl 6 e della polizia locale sul mercato cittadino: cinque ambulanti multati per vendita di funghi privi di patentino sanitario Continua a legge - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Esquilino, carne e pesce in pessime condizioni di conservazione. Multe per 5mila euro - È questa la situazione che i carabinieri della compagnia Piazza Dante e il personale medico veterinario dell'Asl Roma 1 hanno trovato ... Come scrive romatoday.it

Sequestrati centinaia di chili di carne e pesce al Mercato Esquilino in pessimo stato di conservazione - Tre banchi del Mercato Esquilino sono finiti nel mirino dei carabinieri nel corso di un blitz nei mercati rionali: carne e pesce sequestrati, sul posto anche il personale della Asl. Lo riporta fanpage.it

Mercato delle Erbe. Cantiere lumaca al 40%. La spesa è uno slalom tra disagi e cali di vendite - In mezzo un cantiere che sembra una bella addormentata – due settimane di ferie come da accordi – nell’attesa di riprendere i lavori da domani. Riporta ilrestodelcarlino.it