al galli rivive il mito del cigno danzante

Appuntamento con la danza, per la Sagra musicale malatestiana, mercoledì sera (ore 21) al teatro Galli. A Rimini andrà in scena il Lago dei cigni affidato al Ballet Preljocaj, la rinomata compagnia francese che si esibisce nell’originale rivisitazione del celebre coreografo Angelin Preljocaj. Quest’ultimo affianca al capolavoro di?ajkovskij arrangiamenti musicali contemporanei e, pur fedele alla struttura drammaturgica del celebre balletto con ventisei danzatori, porta in scena una versione del mito del cigno che danza nel contesto della società odierna. Concepito tra mondo reale e universo fantastico, questo Lago dei cigni lancia un attualissimo sguardo all’ecologia e al futuro e pone la sua attenzione su ogni personaggio attraverso una visione coreografica di forte impatto emotivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

