Al Dragoni di Meldola lo spettacolo di flamenco Addictus diventa arte che fa riflettere sulle dipendenze

Forlitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Dragoni di Meldola ha ospitato lo spettacolo di flamencoAddictus: il peso della dipendenza, il rischio della perdita”, che ha raccontato con forza e dignità la lotta quotidiana per uscire dalla spirale della dipendenza e riconquistare sé stessi. Organizzato dall'Ausl Romagna, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Addictus, il peso della dipendenza", a Meldola lo spettacolo con fine solidale - Domenica 12 ottobre al Teatro Dragoni alle ore 21 arriva lo spettacolo di flamenco della compagnia di Mahóu de Castilla, intitolato "Addictus: il peso della dipendenza, il rischio della perdita". Scrive forlitoday.it

