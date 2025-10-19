Al Dragoni di Meldola lo spettacolo di flamenco Addictus diventa arte che fa riflettere sulle dipendenze
Il teatro Dragoni di Meldola ha ospitato lo spettacolo di flamenco “Addictus: il peso della dipendenza, il rischio della perdita”, che ha raccontato con forza e dignità la lotta quotidiana per uscire dalla spirale della dipendenza e riconquistare sé stessi. Organizzato dall'Ausl Romagna, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questa sera, giovedì ` alle , inizia la stagione di prosa del Teatro Dragoni di Meldola, con in di . Adattamento e regia di ; con Giuliana Colzi, Andrea - facebook.com Vai su Facebook
"Addictus, il peso della dipendenza", a Meldola lo spettacolo con fine solidale - Domenica 12 ottobre al Teatro Dragoni alle ore 21 arriva lo spettacolo di flamenco della compagnia di Mahóu de Castilla, intitolato "Addictus: il peso della dipendenza, il rischio della perdita". Scrive forlitoday.it