Al Ceub di Bertinoro il workshop mondiale sul trattamento delle neoplasie gastriche metastatiche

Dal 22 al 25 ottobre il Centro residenziale universitario di Bertinoro sarà al centro dell’attenzione internazionale per la seconda edizione del workshop mondiale sul trattamento delle Neoplasie gastriche metastatiche. “Dopo il successo riscontrato nel 2022, con la pubblicazione dei risultati del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Anche quest’anno, in contemporanea ai lavori della XXV edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, torna il GdB OFF! , porteranno idee e visi - facebook.com Vai su Facebook

Focus mondiale sulla ciliegia: al Ceub di Bertinoro la Scuola di alta formazione - ‘Gestione sostenibile dei frutteti in un clima che cambia’: questo il tema della Scuola di alta formazione rivolta a giovani ricercatori e professionisti del settore, che si terrà al Ceub di Bertinoro ... ilrestodelcarlino.it scrive

Bertinoro, il Ceub ospiterà una cittadella del cinema - Siglata una convenzione tra il centro universitario e la FilMareMonti: "La struttura sarà a disposizione delle produzioni anche con uffici per i registi" Ci sono città e luoghi che hanno visto ... Si legge su ilrestodelcarlino.it