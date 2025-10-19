Akanji leader silenzioso | Novanta minuti di battaglia fatto il nostro lavoro I compagni lo esaltano sui social

Inter News 24 Akanji leader silenzioso nello spogliatoio nerazzurro. I compagni lo esaltano sui social dopo il messaggio al termine della partita contro la Roma. L’ Inter di Cristian Chivu continua a volare. Con il successo per 1-0 sull’ Olimpico contro la Roma, firmato da un grande Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri centrano la sesta vittoria consecutiva in campionato, confermandosi tra le squadre più in forma della Serie A. Ma oltre al gol decisivo, la copertina se la prende Manuel Akanji, protagonista di una prestazione difensiva impeccabile. Sui propri canali social, il giocatore ha voluto condividere la soddisfazione per il successo e la prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji leader silenzioso: «Novanta minuti di battaglia, fatto il nostro lavoro». I compagni lo esaltano sui social

Altre letture consigliate

Parliamo di questo signore, di questo leader! Akanji? Si ancora lui! È entrato da vero leader, vinto tutti i contrasti e dimostrato ancora che gente di questo calibro all'Inter servono, tanto! Manuel, la roccia svizzera! ? Vai su Facebook

Akanji - X Vai su X

Akanji al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore dell'Inter - L'ultimo giorno del mercato nerazzurro si è concluso con una doppia trattativa lampo: Pavard al Marsiglia e Akanji all'Inter. Scrive gazzetta.it

N’Dicka e Akanji, solidità difensiva e dedizione: il faccia a faccia di Roma-Inter - end sportivo giallorosso si aprirà sabato alle 20:45 con il big match che vede impegnati Roma- Segnala msn.com

Akanji, Chivu ha il suo leader: arrivo ad Appiano e Juve-Inter nel mirino - Dopo la pesante e inattesa sconfitta casalinga contro l’Udinese, i nerazzurri sono chiamati a reagire nel peggior momento possibile: il ... Scrive tuttosport.com