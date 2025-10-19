Aim in Time la mutevolezza dell’essere nel diario fotografico sperimentale di Magnolini

Bergamo. Attesa, aspettare, aspettarsi. È un lavoro intimo e personale, quello di Enrica Magnolini, fotografa bresciana che nel suo “ AIM IN TIME ” presenta una ricerca introspettiva che si vede come soggetto e corpo in costante trasformazione. Un progetto fotografico ospitato all’interno degli spazi di SANBE 15C gallery ( fino al 25 ottobre ) che, attraverso un bianco e nero che annulla i riferimenti temporali, rende però visibile un corpo in mutazione che si fa medium della rappresentazione del tempo stesso. Un concetto ripreso qui nella sua complessità, nelle sue molteplici sfumature di significato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Aim in Time”, la mutevolezza dell’essere nel diario fotografico sperimentale di Magnolini

