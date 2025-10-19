AI Mode l’algoritmo non ferma la buona informazione | ilfaroonlineit e la forza della verifica locale

L’arrivo dei nuovi motori di ricerca “AI Mode” di Google sta ridisegnando il panorama dell’informazione digitale. Come riportato da Wired in un approfondito articolo, i grandi cambiamenti introdotti dall’intelligenza artificiale generativa stanno riducendo in modo sensibile il traffico verso molti siti di news. Le risposte sintetiche dell’AI soddisfano l’utente senza bisogno di cliccare sui link, mettendo in crisi l’intero sistema di visibilità online costruito negli ultimi vent’anni. Una rivoluzione che preoccupa molti editori, ma non noi. Perché chi ha puntato sulla qualità, sulla verifica dei fatti e sull’affidabilità, non teme gli algoritmi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it