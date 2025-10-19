Agronomi e dottori forestali Luca Mocci eletto presidente Ecco il Consiglio dell’Ordine

Rinnovato il consiglio dell’ Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Perugia per il quadriennio 2025-2029. E’ stato eletto alla presidenza l’agronomo tuderte Luca Mocci con Diego Contini vicepresidente, Francesco Martella segretario e Michele Meoni tesoriere. Completano il consiglio: Enrica Berna, Irene Giunta, Luigi Lamincia, Emiliano Lasagna, Gabriella Petesse, Stefania Monti e Alessandro Zampieri (junior). "Con un forte senso di responsabilità – ha dichiarato il presidente Mocci – ho accolto la possibilità di prestare il mio servizio per la categoria con il ruolo di presidente, un ruolo che mi inorgoglisce e per il quale devo ringraziare innanzitutto i colleghi per la fiducia accordataci nella fase elettorale e i colleghi consiglieri per avermi dato l’opportunità di rappresentare la categoria in questo ruolo così prestigioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agronomi e dottori forestali . Luca Mocci eletto presidente. Ecco il Consiglio dell’Ordine

