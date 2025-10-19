Agrigento trovato il corpo di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche Era stata trascinata dall’alluvione
(Adnkronos) – È di Marianna Bello il corpo ritrovato senza vita questa mattina, domenica 19 ottobre, a Favara, in provincia di Agrigento. La 38enne era dispersa dallo scorso 1° ottobre, quando una ondata di maltempo aveva colpito la zona e l’acqua aveva travolto la donna, madre di tre figli: il corpo è stato ritrovato nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
