Agrigento trovato il corpo di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche Era stata trascinata dall’alluvione

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È di Marianna Bello il corpo ritrovato senza vita questa mattina, domenica 19 ottobre, a Favara, in provincia di Agrigento. La 38enne era dispersa dallo scorso 1° ottobre, quando una ondata di maltempo aveva colpito la zona e l’acqua aveva travolto la donna, madre di tre figli: il corpo è stato ritrovato nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

agrigento trovato il corpo di marianna bello dopo 18 giorni di ricerche era stata trascinata dall8217alluvione

© Ildifforme.it - Agrigento, trovato il corpo di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche. Era stata trascinata dall’alluvione

Approfondisci con queste news

Trovato il corpo senza vita di Marianna Bello, dispersa nell’alluvione di Favara da 18 giorni - Trovato dopo 18 giorni il corpo di Marianna Bello, la donna inghiottita da acqua e fango nell'alluvione di Favara ad Agrigento ... fanpage.it scrive

agrigento trovato corpo mariannaScoperta scioccante ad Agrigento: ritrovato il corpo di Marianna Bello - La comunità di Agrigento è stata colpita da un evento tragico che ha portato alla scoperta del corpo di Marianna Bello, una donna di trentotto anni scomparsa nel mese di ottobre. Secondo notizie.it

agrigento trovato corpo mariannaAlluvione a Favara, trovato il corpo della donna dispersa - È stato identificato il corpo recuperato nelle acque di contrada Misita, ad Agrigento: si tratta di Marianna Bello. Riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Agrigento Trovato Corpo Marianna