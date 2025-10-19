Agguato nel cuore di Napoli ai danni di due giovani arrivano i provvedimenti della Dda e della Procura per i Minorenni

I carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno sottoposto, lo scorso 15 ottobre, a fermo di indiziato di delitto un 46enne e una 21enne di Napoli, nonché due minori di 17 e 16 anni.I provvedimenti, emessi rispettivamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura per i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nelle prossime puntate de "La notte nel cuore", la verità sull'agguato a Tahsin sarà finalmente svelata: a premere il grilletto è stato Serhat! Dopo un interrogatorio, la guardia del corpo confesserà di aver seguito Tahsin per proteggerlo, ma in un momento di p - facebook.com Vai su Facebook

Agguato nel cuore di Napoli ai danni di due giovani, arrivano i provvedimenti della Dda e della Procura per i Minorenni - I giudici per le indagini preliminari di rispettivo riferimento, all’esito della procedura di convalida, hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli indagati maggiorenni dispone ... Riporta napolitoday.it

Agguato a Napoli: 33enne ucciso in via Miano - Questa volta, i killer sono andati a segno e hanno ucciso Umberto Russo, 33 anni. Da rainews.it

Agguato a Giugliano, 49enne ferito con tre colpi di pistola: portato d’urgenza in ospedale - L’agguato si è verificato intorno alle ore 20 a Giugliano, nella provincia di Napoli: il 49enne è stato portato d’urgenza in ospedale, in osservazione. Da fanpage.it