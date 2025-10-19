Agguato a Napoli2 minori tra 4 fermati

9.26 Quattro fermi a Napoli per l'agguato in cui il 15 ottobre sono stati feriti due giovani di 23 e 17 anni. Il più grande è in condizioni gravissime. Le persone fermate sarebbero tre esecutori materiali e una fiancheggiatrice. I tre del commando sono un 46enne, il figlio di 16 anni e un amico di 17. Una 21enne avrebbe invece dato supporto logistico a uno dei ragazzi che hanno sparato, fornendo anche uno scooter con targa oscurata. Lo spaccio di droga nei Quartieri Spagnoli, probabilmente, dietro la spedizione punitiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it