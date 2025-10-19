Aggressione in centro i cittadini reagiscano
Un appello alle istituzioni, alla politica e alla città, perché è l’intera comunità cesenate che deve rispondere – unita – a gesti di violenza come quello che si sarebbe verificato nella notte tra gli scorsi sabato e domenica e in seguito ai quali un trentenne di origine albanese avrebbe riportato ferite guaribili in 30 giorni dopo essere finito nel mirino di un gruppo di giovanissimi mentre percorreva corso Mazzini. E’ l’auspicio del sindaco Enzo Lattuca che ieri, interpellato dal Carlino su quanto accaduto nel cuore della città lo scorso fine settimana, ha espresso parole ferme. "Al momento – ha commentato – mentre le indagini sono in corso, non si può parlare di certezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
