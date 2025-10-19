Aggredito sotto casa da ignoti parla la vittima | Mi pestavano senza dire niente

“Mi sono venuti subito incontro senza dire nulla e spruzzandomi in faccia lo spray al peperoncino e pestandomi con una spranga che sembrava luccicare”. Gabriel Glisic, trentottenne gestore del bar Twins e vittima di una brutale aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri 18 ottobre in via. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

