Aggredito e pestato da un gruppo di ragazzi in piena notte | giovane ricoverato in ospedale
Un giovane nordafricano aggredito da un gruppo di ragazzi nei pressi della stazione di Nola: è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aggredito, pestato al volto e lasciato a terra privo di sensi: paura nel cuore di Napoli https://ift.tt/njlwtNQ - X Vai su X
? un padre brutalmente pestato davanti ai figli piccoli e alla moglie incinta Trieste sconvolta da una violenza che lascia senza parole. Emergono nuovi particolari, denuncia ai Carabinieri Vai su Facebook
Aggredito e pestato da un gruppo di ragazzi in piena notte: giovane ricoverato in ospedale - Un giovane nordafricano aggredito da un gruppo di ragazzi nei pressi della stazione di Nola: è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, indaga la ... Si legge su fanpage.it
Senza fissa dimora pestato dal branco, finisce in ospedale - Poco dopo mezzanotte, in via Anfiteatro Laterizio, nei pressi della stazione ferroviaria, un giovane immigrato ... ilroma.net scrive
Il albese aggredito a Sanremo parla a Fuori dal Coro: “Ho visto la morte nei miei occhi” - l 21enne universitario, pestato da un gruppo di ragazzi sul lungomare Italo Calvino, ha raccontato in tv il dramma vissuto. Riporta targatocn.it