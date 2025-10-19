Aggredito a calci e pugni in Strada Maggiore La vittima | Non lo denuncio è un mio amico

Prima se le sono date di santa ragione. Poi, all’arrivo dei finanzieri, intervenuti per sedare la violenta lite, hanno deciso di non volersi denunciare a vicenda perché ‘amici’. Il parapiglia, che si è concluso con un ventitrenne in ospedale in codice di media gravità, è iniziato intorno alle 3,15, in Strada Maggiore. Ad allertare i militari della Guardia di Finanza, in servizio 117, sono stati alcuni passanti, che avevano assistito alla violenta zuffa tra i due ragazzi. Calci, pugni, spintoni: malgrado l’arrivo dei finanzieri, i due ragazzi, di 22 e 23 anni, entrambi italiani di seconda generazione residenti al Pilastro con diversi precedenti alle spalle, hanno continuato a picchiarsi ferocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredito a calci e pugni in Strada Maggiore. La vittima: "Non lo denuncio, è un mio amico"

