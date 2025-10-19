Aggredita dall' ex a Bologna muore dopo tre mesi in ospedale

AGI - È morta la  donna di 50 anni, originaria del  Marocco, massacrata con  botte e coltellate  dall'ex compagno a Bologna. L’ aggressione  risale a fine luglio quando la vittima,  Nadia Khaidar, fu ridotta in fin di vita da un connazionale di 44 anni con cui aveva avuto in precedenza una relazione sentimentale. Tre mesi fa era stata trasportata in  ospedale  già in gravi condizioni. Per l’uomo,  Redouane Ennakhali, l’accusa sarà riformulata in  omicidio. La  50enne, che lavorava come  addetta alle pulizie  in un  hotel nel centro  del capoluogo emiliano, fu  speronata  dal suo aggressore mentre era alla guida della sua auto. 🔗 Leggi su Agi.it

