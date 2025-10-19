Aggredita dall' ex a Bologna muore dopo tre mesi in ospedale

AGI - È morta la donna di 50 anni, originaria del Marocco, massacrata con botte e coltellate dall'ex compagno a Bologna. L’ aggressione risale a fine luglio quando la vittima, Nadia Khaidar, fu ridotta in fin di vita da un connazionale di 44 anni con cui aveva avuto in precedenza una relazione sentimentale. Tre mesi fa era stata trasportata in ospedale già in gravi condizioni. Per l’uomo, Redouane Ennakhali, l’accusa sarà riformulata in omicidio. La 50enne, che lavorava come addetta alle pulizie in un hotel nel centro del capoluogo emiliano, fu speronata dal suo aggressore mentre era alla guida della sua auto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Aggredita dall'ex a Bologna, muore dopo tre mesi in ospedale

