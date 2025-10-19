Aggredisce la compagna arrestato dalla Polizia a Giugliano

Tempo di lettura: < 1 minuto Aggredisce la compagna, viene arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A finire in manette un 54enne di Giugliano in Campania quando gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, ricevuta una segnalazione di lite familiare, sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione e con il volto tumefatto, la quale ha riferito di essere stata poco prima aggredita e minacciata dal compagno per futili motivi, come già avvenuto in precedenti occasioni. L’uomo, anche in presenza degli agenti, ha continuato a rivolgere offese e minacce alla donna ma è stato bloccato e arrestato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

