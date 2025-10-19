Aggiornamento Gesesa continua l’irregolarità dell’erogazione idrica

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua l’irregolarità dell’erogazione idrica nelle contrade nord a causa della chiusura dei giorni 16 e 17 ottobre che ha generato problemi sulla rete. I tecnici di Gesesa stanno intervenendo su più punti. Pertanto anche questa mattina si potranno verificare fenomeni di bassa pressione e mancanza d’acqua. Le zone interessate sono: c.da Roseto, le Muraglie, c.da Pietrapertosa,c.da Fasanella, c.da Ponte Cardone, c.da Badessa e c.da San Giovanni. GESESA INFORMA INOLTRE CHE È PRESENTE UN,AUTOBOTTE IN VIA CARDONCELLI. QUESTA LA POSIZIONE https:maps.app.goo.gl1PhWMqTHhbYPcT7EA L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

