Agenda Sindaco Roberto Gualtieri lunedì 20 ottobre 2025
“2025 I QUARTIERI DI ROMA. PER UNA NUOVA MAPPA DELLA CITTÀ” Ore 18 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione “2025 I QUARTIERI DI ROMA. PER UNA NUOVA MAPPA DELLA CITTÀ” al MAXXI (Sala Carlo Scarpa -Via Guido Reni 4a). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
