After the Hunt | come Guadagnino è riuscito a raccontare il dubbio

Nel nuovo film di Luca Guadagnino, imperniato su uno scandalo sessuale nella cornice di Yale, Julia Roberts si immerge nell'ambiguità di una protagonista alle prese con le diverse prospettive sull'accaduto. È una padrona di casa silenziosa e attenta, Alma Imhoff. Nella scena d'apertura di After the Hunt - Dopo la caccia, ambientata nell'appartamento di Alma e di suo marito Frederik, la donna assiste con sommesso divertimento alla querelle che si sta consumando fra i loro invitati attorno a una delle questioni-chiave dell'epoca del #MeToo: la dicotomia fra rivendicazioni di uguaglianza e nuove frontiere del privilegio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - After the Hunt: come Guadagnino è riuscito a raccontare il dubbio

