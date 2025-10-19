afrorenze quando lo sport diventa riscatto e accoglienza

Firenze, 19 ottobre 2025 – Lo sport come maestro di vita. Non è uno slogan, ma un principio reale, tangibile, che ha guidato il cammino di un gruppo di giovani ragazzi africani approdati a Firenze dopo un viaggio di speranza. Ragazzi accolti in seno alla protezione del Tribunale per i minori non accompagnati e affidati alla cura e alla sensibilità dell’ Asd Le Panche Castelquarto, dove hanno trovato accoglienza, disciplina e una nuova famiglia sportiva. Oggi, divenuti maggiorenni, questi giovani portano nel cuore la gratitudine per chi ha creduto in loro. Hanno trovato un lavoro, conquistato una dignità, e soprattutto hanno deciso di restare fedeli agli insegnamenti del loro mentore, Alvaro Fruttuosi, storico dirigente del Gs Le Panche, il quale ha saputo trasmettere loro il valore dell’impegno, del rispetto e del gioco di squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

