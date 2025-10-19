Affidamento Zaccheria il Consiglio sarà chiamato alla ratifica Mainiero non si arrende e si rivolge all’Anac
Non si arrende il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Mainiero, che continua a contestare in ogni sede la procedura di gara per l’affidamento in concessione dello stadio comunale ‘Pino Zaccheria, aggiudicata all’Asd Heraclea Candela con un ribasso superiore al 90%.L’ultimo esposto in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Affidamento Zaccheria, non è ancora finita ? Chiesti ulteriori approfondimenti alla luce delle criticità evidenziate ? Vai su Facebook
FdI attacca sulla gestione dello Zaccheria: “Concessione anomala, il Comune chiarisca le scelte” - X Vai su X