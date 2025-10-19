AEW | The Hurt Syndicate ottiene la title shot per i titoli Trios sconfitti i The Demand a WrestleDream
The Hurt Syndicate si è guadagnata un futuro match per l’AEW World Trios Championship, sconfiggendo The Demand ( Ricochet, Toa Liona e Bishop Kaun ) a WrestleDream. Bobby Lashley, Shelton Benjamin e MVP hanno vinto il Tornado Trios Match, diventando i nuovi sfidanti numero uno si titoli dei The Opps. Si comincia. Il match è iniziato quando The Demand ha attaccato a sorpresa The Hurt Syndicate durante la loro entrata, sulla rampa. L’azione è rapidamente continuata all’esterno del ring. Ricochet ha preparato un tavolo, il che ha portato i Gates of Agony (Kaun e Liona) a schiantare Benjamin contro i gradoni del ring, facendolo cadere su Lashley che era disteso sul tavolo sottostante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
