AEW | Sting torna a WrestleDream per aiutare Darby Allin contro Moxley e i Death Riders

La guerra tra Darby Allin e Jon Moxley si è conclusa nel modo più brutale possibile a AEW WrestleDream 2025, con il campione in carica costretto a pronunciare le parole “I Quit” dopo un match pieno di spot e trovate originali (al limite del penale). Un match che ha superato ogni limite. Lo scontro tra Darby Allin e Jon Moxley a WrestleDream era il match che tutti temevano di vedere per la possibile violenza e gli spot fuori dagli schemi, e i due wrestler non hanno deluso le aspettative. La brutalità è stata assoluta: Moxley e Darby si sono pugnalati a vicenda con degli spiedini da barbecue, hanno tentato di annegarsi in un acquario, si sono strangolati con bandiere e colpiti con catene, cinture e armi improvvisate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

