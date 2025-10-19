AEW | Niente match a Porto Rico per Andrade

Il licenziamento di Andrade dalla WWE e la seguente firma con la AEW è sicuramente una delle vicende più spinose e assurde degli ultimi tempi nel mondo del wrestling. Prima le indiscrezioni riguardo una potenziale violazione della wellness policy come motivazione dietro il licenziamento, poi l’apparizione immediata a Dynamite con l’attacco ai danni di Kenny Omega, poi ancora la sparizione improvviso e infine la rivelazione della possibilità da parte della WWE di impugnare una clausola che vorrebbe El Idolo lontano da altri ring addirittura per un anno. Andrade nel frattempo, oltre alla firma con la federazione di Tony Khan, aveva accettato diversi booking in altre indies, ma a quanto pare la situazione di stallo è totale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

