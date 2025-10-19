AEW | Mercedes Moné risponde alle critiche dopo la vittoria record a WrestleDream

Zonawrestling.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercedes Moné ha scritto la storia ad  AEW WrestleDream 2025, conquistando il suo undicesimo titolo e superando così il record di lunga data detenuto da  Ultimo Dragon. Tuttavia, non tutti hanno festeggiato. Subito dopo la fine del match, il web si è scatenato con una valanga di critiche e la risposta di Mercedes è arrivata, come sempre, senza filtri. Undici titoli e nessun rimorso: Mercedes Moné zittisce i detrattori. Dopo aver sconfitto  Mina Shirakawa  in un  TBS Title Open Challenge, Mercedes è uscita dal pay-per-view con due cinture: l’AEW TBS Championship e l’ interim ROH Women’s Television Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew mercedes mon233 risponde alle critiche dopo la vittoria record a wrestledream

© Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné risponde alle critiche dopo la vittoria record a WrestleDream

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Aew Mercedes Mon233 Risponde