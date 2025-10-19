AEW | Mercedes Moné risponde alle critiche dopo la vittoria record a WrestleDream

Mercedes Moné ha scritto la storia ad AEW WrestleDream 2025, conquistando il suo undicesimo titolo e superando così il record di lunga data detenuto da Ultimo Dragon. Tuttavia, non tutti hanno festeggiato. Subito dopo la fine del match, il web si è scatenato con una valanga di critiche e la risposta di Mercedes è arrivata, come sempre, senza filtri. Undici titoli e nessun rimorso: Mercedes Moné zittisce i detrattori. Dopo aver sconfitto Mina Shirakawa in un TBS Title Open Challenge, Mercedes è uscita dal pay-per-view con due cinture: l’AEW TBS Championship e l’ interim ROH Women’s Television Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

