AEW | Mercedes Mone batte il record di Ultimo Dragon è ufficialmente 11 Belts Mone
Mercedes Mone ha scritto la storia a AEW WrestleDream, sconfiggendo Mina Shirakawa e conquistando il ROH Women’s World Television Championship. Con questa vittoria, Mone ha infranto il record di Ultimo Dragon per il maggior numero di cinture detenute contemporaneamente, diventando ufficialmente “11 Belts Mone”. La sfida lanciata dopo Arena Mexico. Mone aveva lanciato una sfida venerdì scorso dopo il suo match all’ Arena Mexico, chiamando qualsiasi campionessa ad affrontarla per il TBS Championship a WrestleDream. Il presidente della AEW, Tony Khan, ha deciso prima dello show che anche la cintura della sfidante sarebbe stata in palio, trasformando l’incontro in un doppio title match con altissima posta in gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
